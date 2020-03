Dicas de 5 alimentos que combatem o 'nariz entupido'; Confira

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Para quem sofre com os incômodos da congestão nasal que geralmente aparece em quadros de gripes, resfriados, rinite, sinusite, entre outras alergias, pode mudar a alimentação e com isso amenizar o problema.

Segundo o site UOL, saber escolher alimentos adequados para o consumo ajuda a descongestionar as vias aéreas, enquanto outros causam a vasodilatação, aumentam a produção de muco, dão coceiras, espirros e falta de ar, piorando ainda mais o sintoma O site separou algumas dicas de alimentos que podem diminuir a congestão nasal.

Veja

1. Grãos e sementes

Castanhas, sementes de linhaça e de girassol contêm flavonoides. Essa substância tem efeito anti-inflamatório e é também emoliente, ou seja, ajuda a amolecer as mucosas e contribui para diminuir a sensação de entupimento nasal.

2. Canja de galinha

A canja de galinha possui o aminoácido cisteína, que atua como anti-inflamatório e acelera a fluidificação do muco aliviando a congestão nasal. Além disso, o vapor das sopas e as altas temperaturas aquecem e umidificam a mucosa nasal, levando a uma resposta fisiológica do corpo, com consequente descongestionamento do nariz.

3. Alho e cebola

Esses alimentos que são usados como temperos contêm substâncias que combatem infecções por bactérias, vírus e fungos. Isso ocorre devido a um componente chamado alicina que ajuda a diluir o muco e bloqueia as vias respiratórias e também reduz a inflamação da cavidade nasal.

4. Abacaxi

O abacaxi possui bromelina, uma substância que reduz a inflamação e diminui a congestão das vias nasais. Além disso, o abacaxi possui bastante água, o que ajuda na hidratação e vitamina C, o que combate inflamações. Lembrando que a bromelina encontra-se principalmente no miolo da fruta..