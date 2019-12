Veja quatro alimentos que podem matar

Nem todos os alimentos podem ser ingeridos sem serem escolhidos e cozinhados com precisão, e sobretudo antes de serem removidas as partes tóxicas que os compõe. A afirmação é de uma reportagem da BBC, divulgada no site Notícias ao Minuto.

Segundo o jornal, os alimentos podem ser letais caso não sejam bem preparados, começando com a falta de ar, vômitos, episódios psicóticos e em última instância levar a morte.

Veja os quatro alimentos que devem ser ingeridos com extrema cautela, segundo o Notícias ao Minuto.

1. Peixe baiacu ou fugu

O baiacu ou fugu é um dos peixes mais venenosos do mundo. É considerado ainda mais letal que o cianeto. Mas, apesar dos riscos que apresenta, é também uma iguaria em alguns países, como no Japão. O peixe é servido cru, cortado em fatias finas ou é adicionado à sopa.

Os chefs são treinados ao longo de vários anos antes de serem autorizados a preparar o peixe e a servi-lo, aprendendo a remover diversos órgãos.

O segredo é verificar, no momento em que o fugu chega ao prato, que as suas partes venenosas, incluindo cérebro, pele, olhos, ovas, fígado e intestinos, foram removidas, uma vez que contêm tetrodotoxina, uma substância altamente venenosa.

2. Ruibarbo

Apesar de não ser muito conhecido no Brasil, os talos de ruibarbo são bastante populares, por exemplo, na culinária do Reino Unido, em doces, suco, iogurtes, etc.

Todavia, é importante que saiba que as folhas verdes que acompanham os saborosos talos contêm veneno. Especificamente, o ácido oxálico, que em grandes quantidades causa náuseas e problemas renais.

3. Feijão vermelho

Sim, comer feijão e leguminosas fazem bem à saúde, porém algumas variedades, se não forem preparados adequadamente, podem ser prejudiciais.

O feijão vermelho e a soja de sabor suave enquadram-se nessa categoria de alimentos perigosos, segundo a BBC.

Se por um lado o feijão vermelho está repleto de proteínas, fibras, vitaminas e minerais, por outro lado, quando está cru, contém um tipo de lectina chamada fitohemaglutinina, que quando é consumida provoca fortes dores no estômago e vômitos.

Contudo, basta cozinhá-lo adequadamente para evitar esses efeitos no organismo. Deixe o feijão de molho por pelo menos 12 horas, e em seguida, escorra a água.

Leve-os ao fogo por pelo menos 45 a 60 minutos, até que fiquem com uma textura macia.

4. Noz-moscada

A noz-moscada é original de uma árvore nativa das Ilhas Molucas (ou Ilhas das Especiarias), na Indonésia. É utilizada na confecção de sobremesas, como o arroz doce. Também é usada para temperar batatas, carne, molhos, legumes e até bebidas, como a gemada.

Todavia, se consumida em grandes quantidades, a noz-moscada apresenta efeitos secundários graves, como náuseas, dor, falta de ar e convulsões.

Embora a intoxicação alimentar raramente leve à morte, é sempre bom ter cuidado.