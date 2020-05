Dificuldades para dormir? Veja quais alimentos contribuem para insônia

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Estresse, ansiedade, depressão, falta de exercícios físicos são alguns dos motivos que podem causar a insônia. Mas, segundo o UOL, é necessário tomar cuidado com a ingestão de alimentos durante à noite, antes de dormir.

Confira

1. Tomate

Rico em vitamina C, ferro, licopeno e antioxidantes ótimos para a saúde do coração e na prevenção de tumores, no entanto, a sua acidez alarga o tempo de digestão e pode inclusive provocar azia. Evite comer tomate ou molho de tomate até três horas antes de dormir.

2. Hidratos de carbono

Desde massa, arroz, batata ou pão - estes alimentos estão repletos de hidratos e amido, que são essenciais para nos dar energia. Contudo, essa energia tão necessária para o corpo também contribui para passar a noite acordado.

3. Couve flor

Não é aconselhável comer couve flor pouco antes de dormir, isto porque este vegetal apesar de ser rico em triptofano, um aminoácido que promove a produção de serotonina, o hormônio do sono, é igualmente abundante em fibras insolúveis. Isso prolonga a digestão, o que impedir em ter um sono tranquilo e reparador.