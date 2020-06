‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

A ingestão de alimentos que ajudam a melhorar a capacidade de memória foi objeto de um estudo publicado pela Sociedade Espanhola de Endocrinologia e Nutrição, de acordo com os dados do site UOL.

Os alimentos devem ser muito bem escolhidos e lavados nates do uso, seguindo as orientações das entidades da saúde. E ainda de acordo com o site, oUOL separou algumas dicas de alimentos que contribuem para melhorar a memória:

1. Chocolate

Rico em antioxidantes é um alimento ótimo para o cérebro, contudo deve preferir o consumo de chocolate negro - com pelo menos 70% de cacau.

2. Abacate

É outro alimento que contribui para a melhora da memória, devido ao alto teor de luteína que é ainda extremamente saudável para os olhos.

3. Peixe gordo

O peixe é um dos alimentos mais abundantes em ômega 3 que existem - sobretudo peixes gordos como a sardinha, salmão, truta ou arenque. O ômega 3 por sua vez é considerado o 'alimento do cérebro' e alguns cientistas garantem que pode ajudar a prevenir o desenvolvimento da demência.

4. Mirtilos

Este pequeno fruto ajuda a manter os neurônios ativos. Por isso mesmo se incluir frequentemente os mirtilos na sua dieta terá uma menor probabilidade de assistir à deterioração da sua memória.