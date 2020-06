Supermercados têm 90 quilos de alimentos vencidos apreendidos pelo Procon em Manaus

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - Em fiscalização realizada pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), na última segunda-feira (22) e nesta terça-feira (23), foram apreendidos 90 quilos de alimentos vencidos em dois supermercados localizados na zona Norte e Oeste de Manaus. Os estabelecimentos foram autuados pelo órgão.

No primeiro supermercado alvo do Procon-AM, localizado no bairro Cidade de Deus, os fiscais recolheram 23 quilos de alimentos com validade vencida e embalagens violadas. Já nesta terça, aproximadamente 67 quilos de produtos foram apreendidos em um estabelecimento localizado no bairro Tarumã.

“Nossas equipes estão nas ruas para atender às denúncias dos consumidores. Estamos de olho nos estabelecimentos que insistem em comercializar produtos com validade vencida, expondo a população a riscos de saúde. É preocupante que isso ocorra, ainda mais em se falando de alimentos”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.