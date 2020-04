80 quilos de alimentos vencidos são apreendidos em dois supermercados de Manaus

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Dois supermercados de Manaus foram alvos de fiscalização do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e tiveram mais de 80 quilos de alimentos apreendidos. Os produtos recolhidos estavam com as respectivas datas de validade expiradas.

Em um estabelecimento localizado no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus, os fiscais do Procon apreenderam 77,2 quilos de carne em condições inapropriadas para consumo. Já em um supermercado no Centro da cidade, foram retirados 6,6 quilos em produtos como carnes, iogurte, farinha e itens em conserva.

Os alimentos apreendidos foram descartados logo após a ação do Procon-AM e as equipes do órgão autuaram os dois estabelecimentos.

“Nossas equipes seguem nas ruas pela defesa do consumidor, que está tão vulnerável neste momento de pandemia. Já iniciamos as ações no interior do Estado e devemos seguir para outros municípios, além de continuar com as fiscalizações diárias em Manaus. É um trabalho incansável, mas estamos intensificando a atuação neste momento tão delicado”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.