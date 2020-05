Saiba como o que você come pode influenciar no cheiro da vagina

Carlos Almeida é o Coringa

Algumas mulheres percebem que alguns alimentos fazem com que o cheiro da urina possa ficar mais forte. Isso acontece, porque a alimentação influencia em tudo no corpo humano. A frase você é o que você come começa a fazer sentido, não é mesmo?

pH e bactérias

Para o Site Terra, a médica Mary Rosser, ginecologista do Montefiore Medical Center, em Nova York, informou que vaginas saudáveis têm possuem pH mais ácido, assim como também têm um monte de bactérias saudáveis que afastam infecções e mantêm tudo funcionando a todo vapor como planejado.

Mas os alimentos que você come podem mexer nesse pH, mudando o jeito que seus países baixos cheiram (e até o sabor). “Por exemplo, temperos, cebolas, alho, carne vermelha, laticínios, aspargos, brócolis, e álcool podem afetar seu equilíbrio natural, enquanto frutas e sucos de frutas podem tornar as coisas especialmente doces”, diz Rosser.

Duração

Calma! Não é porque você comeu mal por uma semana que sua vagina vai ter um odor e gosto estranhos para o resto da vida. Independentemente do efeito (seja bom ou ruim), ele só vai durar por dois ou três dias depois que você ingeriu o alimento.

Então, quando se trata de comer por dois (você e sua vagina), ela sugere uma dieta consistente e repleta de frutas frescas, vegetais, produtos integrais e muita água.

E, se você gosta de iogurte grego, melhor. “Iogurte e outros alimentos com culturas vivas e ativas são probióticos e podem ajudar a vagina a manter um pH ácido saudável e equilibrado”, diz ela.