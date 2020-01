Dicas para prevenir as olheiras; Confira

Para ter uma boa noite de sono é indicado dormir 8h por noite, assim evita o cansaço e as olheiras. Mas, segundo o UOL, mesmo com um sono regular é possível acordar com olheiras profundas no dia seguinte.

Ainda de acordo com o site, fatores como o tipo de pele, a alimentação e as alergias são alguns exemplos que também podem influenciar no aparecimento de olheiras. Pessoas que sofrem com rinite e sinusite são as mais atingidas pelo problema.

Para evitar o aspecto cansado e amanhecer com as indesejadas bolinhas nos olhos, o ideal é não abrir mão de uma boa noite de sono porque ele é capaz de regular as libertações de melatonina, o que ajuda a manter um rosto saudável e longe das manchas oriundas das olheiras. Compressas frias sob os olhos, cremes, corretivos e elevar a cabeça durante o sono também podem ajudar na prevenção.