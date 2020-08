Contratos e aditivos em tempos de pandemia e com crianças fora da escola

Manaus/AM - O Governo do Amazonas realizou uma série de novas licitações e contratações para fornecimento de alimentação escolar e fardamento para atender a demanda de unidades educaionais da rede pública em Manaus e no interior.

Fardamento escolar

Um dos contratos para o fornecimento de fardamento teve reajuste de 14,9% do valor. Esse contrato da Seduc de 2019 com a empresa Nilcatex Textil Ltda. teve um aditivo de R$ 1.567.956,00. O contrato anterior, no valor de R$ 10.453.059,00 era para o fornecimento de 916.935 uniformes escolares. O termo aditivo é para fornecimento de mais 137.540 camisas. Esse novo acordo foi assinado no dia 31 de julho. Existe a suspeita de que a empresa não tenha realizado a entrega de todos os fardamentos contratados em dezembro do ano passado, por isso, é estranho o reajuste do contrato.

Contrato anterior

Termo Aditivo com reajuste

Merenda escolar

A Seduc também manteve acordo com a empresa Bento Martins de Souza Eireli, que tinha contrato emergencial para fornecimento de merendas para Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) e Escolas de Tempo Integral (Etis) desde fevereiro de 2019. Em nova licitação realizada em agosto deste ano, a Bento Martins arrematou lote de R$ 14,9 milhões para fornecer merenda escolar para os Cetis e Etis de Manaus. Essa empresa também arrematou dois lotes de R$ 13,9 milhões e de R$ 13,6 milhões para fornecer alimentos para os Cetis e Etis do interior do Amazonas. Esses contratos têm duração de um ano.

Merenda escolar

A empresa E. Nobrega Teixeira-Epp também arrematou dois lotes de licitação para fornecer alimentos para Cetis e Etis em Manaus e no interior. O contrato de um ano foi fechado no valor de R$ 25.194.360,00.