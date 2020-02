Dormir com fome; Entenda como seu corpo reage

A falta de uma alimentação adequada e ficar muitas horas sem comer traz muitos riscos à saúde. No entanto, o site UOL listou quatro coisas que podem acontecer com o organismo, caso a pessoa decida dormir com o estômago vazio.

De acordo com a publicação, os efeitos variam de pessoa para pessoa e o ideal é prestar atenção nas reações do próprio corpo. Confira

1. Prejudica o sono

Quando adormece, a fome mantém o cérebro em alerta, fazendo com que não durma o suficiente durante a noite. Se for para a cama com fome pode não ter uma noite inteira de descanso.

2. Ganho de peso

Quanto mais fome passa, maior será a probabilidade de sofrer uma compulsão mais tarde.

3. Perda de massa muscular

Não terá os nutrientes necessários para converter proteínas em músculos.

4. Pode ter menos energia

Se engana quem pensa acha que o corpo não precisa de comida à noite. O seu corpo está constantemente utilizando energia, queimando calorias. Isto significa que precisa mantê-lo abastecido, de forma a manter altos níveis de eficiência, mesmo durante o sono.