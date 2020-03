Exposição gratuita sobre alimentação saudável acontece em Manaus

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - O Serviço Social do Comércio no Amazonas (Sesc AM) realiza, até o dia 31 deste mês, a exposição “Alimentação Saudável” na Sala de Ciências que fica no Sesc Balneário (Av. Constantinopla, 228, Alvorada). A visitação é gratuita e ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

A exposição irá utilizar os conhecimentos básicos de química, física e biologia para informar sobre a importância da alimentação saudável, incentivando os visitantes a adotarem bons hábitos alimentares. O espaço é dividido em estações que abordam os alimentos saudáveis, os alimentos prejudiciais, a pirâmide alimentar e, também, oferecem jogos e outras abordagens.

A exposição do Sesc Amazonas busca desenvolver atividades didáticas e interativas com o público, em especial os estudantes, com o intuito de chamar a atenção deles sobre a importância dos alimentos par uma vida saudável e equilibrada.

Os interessados em realizar visitação em grupos maiores (escolas, ONGs, igrejas entre outras entidades) devem realizar agendamento mediante envio de e-mail para sala.ciencias@sesc-am.com.br ou entrar em contato com os coordenadores da atividade por meio dos telefones (92) 98415-7818 / 2121-5397 / 2121-5375.