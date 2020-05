Alimentação saudável das crianças durante quarentena; Saiba mais

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

O isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus mudou radicalmente a rotina das pessoas. As crianças estão sem aula nas escolas, os adultos estão trabalhando em casa e, com tudo isso, é fundamental manter uma alimentação saudável durante esse período.

O médico Drauzio Varella publicou em seu site algumas dicas de cuidados com a alimentação infantil e garante que não precisa proibir alguns alimentos, apenas é necessário haver equilíbrio:

1. Defina os horários para cada refeição, isso vai ajudar quando tudo voltar ao normal, além de evitar lanches fora de hora;

2. Separe os alimentos em porções para limitar a quantidade que a criança irá comer e evitar exageros;

3. Se possível, realize algumas refeições em família, com todos sentados juntos para comer, para que a hora da refeição também se torne um momento agradável e prazeroso;

4. Lave bem as frutas e deixe disponível para consumo às crianças;

5. É muito importante beber bastante água. Mantenha-se hidratado e ofereça aos 'pequenos';

6. Para crianças com menos de seis meses, a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é o aleitamento materno exclusivo. Nesses casos, não é necessário oferecer nenhum outro alimento ao bebê, nem mesmo água.