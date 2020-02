Alimentação escolar é regionalizada no interior do Amazonas

Manaus/AM - Em Santa Isabel do Rio Negro, escolas e creches da rede municipal serão beneficiadas com alimentos da Agricultura Familiar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). No início desta semana, a unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) acompanhou o agricultor familiar Jucelino Daniel Pinheiro durante a entrega de 215 quilos de banana à Secretaria de Educação do município.

De acordo com o Idam, prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) é dar ao agricultor familiar e produtor rural orientação técnica, acompanhamento das etapas de produção e assessoria para comercialização, destacadamente, nos programas governamentais.

Foi o que aconteceu Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros da capital. Conforme o gerente do Idam naquele município, Jandeci Andrade Aguiar, os alimentos produzidos pelo agricultor familiar Jucelino serão destinados a duas escolas e três creches do município. Serão beneficiados alunos das escolas municipais Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes e Irmã Terezinha e, as creches municipais Tainá Mirim, Irmã Dirce Monirlat e Edineia Ribeiro.

Além da produção de bananas, Jucelino trabalha também com as culturas do abacaxi e mandioca. Ainda segundo o gerente do Idam, o produtor de fruticultura é acompanhado pelo Instituto desde 2008, e o Idam, como órgão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), realiza o acompanhamento de todas as etapas de produção, desde o plantio até a comercialização do produto.