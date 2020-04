Higienização correta dos alimentos pode ajudar na prevenção do coronavírus

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Nesse período de pandemia do coronavírus é necessário redobrar os cuidados de higiene, principalmente quando se trata de alimentação. Segundo o site UOL, os alimentos não são fonte de transmissão, mas devem ser lavados corretamente para evitar a proliferação do vírus, caso alguém contaminado tenha entrado em contato.

Ainda de acordo com a publicação, as frutas e verduras devem ser ensaboadas e lavadas com água corrente. Já as embalagens de alimentos industrializados ou de perecíveis é necessário que sejam descartadas. Para preparar saladas, as folhas podem ser deixadas de molho com algumas gotas de água sanitária.

A higienização correta pode ajudar na prevenção da doença.