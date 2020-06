Documentos revelam força-tarefa de OVNIs dos EUA após vídeos da Marinha

Anjos e demônios

Um projeto de lei sobre financiamento das atividades de inteligência dos Estados Unidos confirmou a existência de uma "força-tarefa de OVNIS [objetos voadores não identificados]" no governo norte-americano.

Apesar de se referir a OVNIs como "possíveis ameaças aeroespaciais ou outras" à segurança nacional, e não citar possíveis fenômenos alienígenas, a medida foi tomada após senadores receberem do Pentágono vídeos feitos pela Marinha (clique aqui e reveja), com aeronaves desconhecidas, levantando a possibilidade de se tratar de um fenômeno alienígena, uma vez que os objetos voadores nunca foram identificados.

A disposição do Comitê de Inteligência do Senado dos EUA pede que as agências do país e o Departamento de Defesa analisem dados coletados sobre os tais objetos.

No trecho publicado pela revista Vice, o comitê exige ainda que sejam compartilhadas informações sobre atividades de nações estrangeiras que teriam "alcançado uma tecnologia aeroespacial inovadora que poderia colocar em risco as forças estratégicas ou convencionais dos Estados Unidos" e pede uma "análise detalhada dos dados de fenômenos aéreos não identificados e relatórios de inteligência coletados ou mantidos pelo Gabinete de Inteligência Naval, incluindo relatórios de dados e inteligência mantidos pela Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados".