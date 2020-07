Homem que aliciava crianças próximo a escolas para estuprá-las é preso

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

A Polícia Civil do Piauí prendeu na sexta-feira (23) um suspeito de aliciar crianças na cidade de Barras, distante 126 km de Teresina, para, em seguida, estuprá-las. De acordo com a investigação, o homem aliciava as vítimas próximo às escolas da cidade.

Segundo um site de notícias do Globo, a polícia contou que o homem ia até as escolas do município, se aproximava de alunos, oferecendo vantagens para ganhar a confiança e estuprar as vítimas.

Devido ao crime ser contra menores de idade, a polícia não divulgou mais informações sobre o caso, com intuito de preservar as vítimas.

O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva e a investigação segue em andamento pela Delegacia Regional da Polícia Civil em Barras.