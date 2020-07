Alice Wegmann se pronuncia sobre ficado com Arthur Aguiar comprometido

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

A atriz Alice Wegmann usou as redes sociais para se pronunciar após ser apontada como amante de Arthur Aguiar há alguns anos.

Para quem não sabe, o colunista Leo Dias fez uma espécie de “árvore genealógica” para mostrar que o ator traia as namoradas famosas. No caso teria traído a namorada Lua Blanco com Alice.

“Oi gente! Gostaria de me pronunciar a respeito do “caso Arthur”. Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo. De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres”, escreveu.

Depois, uma internauta disse que se arrependia de ter xingado a atriz na época e Alice respondeu: “hahaha eu sofri viu gente”.