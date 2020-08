Alice Wegmann passa por cirurgia de urgência após sofrer acidente em casa

Alice Wegmann passa por cirurgia de urgência após sofrer acidente em casaAlice Wegmann revelou aos seguidores nesta segunda-feira (10), que precisou fazer uma cirurgia de urgência, após sofrer um acidente em sua casa.

"Tomei um tombo em casa, caí feio, rompi dois ligamentos, operei. Hoje ganhei esse buquê de amigas sábias que estão na minha vida há 10 anos ou mais. É simples e lindo e me emocionou pelo óbvio: existe sempre algo mais, existe sempre o outro, existe beleza nas coisas, e é isso que me mantém acesa. Amo vocês muito, obrigada por tanto carinho e amor”, escreveu ela ao postar a foto do buquê que recebeu nas redes socais.

Recentemente o nome de Alice Wegmann esteve envolvido como sendo uma das ‘amantes’ de Arthur Aguiar após o ator se exposto pela ex-Mayra Cardi.