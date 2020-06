Ex-Miss Hitler é presa por participação em grupo neonazista

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

A ex-participante do concurso de beleza Miss Hitler, Alice Cutter, 23 foi condenada a três anos de prisão junto com outros membros, incluindo o namorado, por fazerem parte de um grupo neonazista britânico chamado ‘National Action’.

De acordo com o site R7, a jovem foi condenada a 3 anos de prisão e o namorado vai cumprir pena de 5 anos e meio. Os outros membros ficarão presos por 4 anos e meio e 18 meses, respectivamente.

Ainda segundo a publicação, todos os réus negaram participarem do grupo, mas participaram de uma reunião com líderes seniores do National Action depois que o grupo foi banido com base nas leis antiterrorismo do Reino Unido, em 2016.