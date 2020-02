Com alianças luxuosas, MC Mirella fica noiva de funkeiro Dynho Alves

A funkeira MC Mirella surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (10), ao anunciar que está noiva de Dynho Alves. Ela ostentou as alianças luxuosas de noivado.

Para descrever o momento do pedido, a MC escreveu: “Conheci ele de verdade faz exatamente 3 anos hoje. E ontem fui surpreendida com um pedido inusitado, gente que situação! Você trava, o coração parece que vai sair pela boca, não sai uma palavra ao não ser sim da sua boca, fora a mão suando e as pernas bambeando kkkkk”.

A foto bombou na web e os fãs amaram a notícia. O casal recebeu diversas mensagens de felicitações: “Que lindo Mi, toda felicidade do mundo pra vocês”, “Noivinha” e “Meus amores”, foram algumas delas.