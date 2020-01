Em Manaus, apoiadores de Bolsonaro coletam assinaturas para criação de partido

Manaus/AM - O movimento Direita Amazonas promove neste sábado (18), a partir das 8h, a 1ª blitz de apoiamento e adesivaço pela criança do partido “Aliança pelo Brasil”. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) montarão um posto de informações e coleta de assinaturas no cartório Fioretti, localizado na Avenida Gabriel Correa Pedrosa, bairro Parque 10 de Novembro, zona Sul de Manaus.

Os organizadores buscam obter 50 mil assinaturas no Amazonas e 492 mil em todo o país. Conforme a legislação brasileira, as assinaturas distribuídas proporcionalmente por todas as unidades da federação devem ser validadas pela justiça eleitoral até o dia 4 de abril a fim de que o partido obtenha a autorização para participar das eleições 2020 para prefeito e vereador.

O apoiador, que não pode ser filiado a outro partido político, preenche uma ficha com seus dados pessoais, apresenta um documento oficial com foto e o titulo de eleitor no cartório. Após pagar a taxa para reconhecimento da assinatura, aproximadamente R$ 6,40, o apoiador pode deixar o documento no cartório para ser enviado à sede do partido ou enviar pelos correios para a caixa postal 78460, CEP 01401-970, São Paulo/SP.