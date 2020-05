Brasil fica fora de aliança mundial para planejamento de reconstrução da economia

A Culpa é do Supremo

Mais de 50 países e entidades internacionais se reuniram nesta quinta-feira (28), com o objetivo de criarem estratégias para a recuperação sustentável do mundo 'pós-pandemia'.

De acordo com a Uol, o evento foi liderado pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, sob o comando da ONU. Fazem parte da lista os países como Argentina, Haiti, Costa Rica e Colômbia, além da UE, França, Alemanha, Japão e Reino Unido. As propostas sobre financiamento de países em desenvolvimento, suspensão da dívida, clima e a 'reconstrução do mundo' sob novas bases devem ser apresentadas em julho.

"Todos os países estão sendo testados pela COVID- 19, e isso ameaça minar nossos ganhos de desenvolvimento duramente conquistados. Sabemos que a melhor maneira de ajudar todos os nossos povos e economias a se recuperarem é trabalhar juntos como uma comunidade global", disse Trudeau.

Projeções da ONU indicam que a pandemia pode cortar quase US$ 8,5 trilhões da economia global em dois anos, forçando 34,3 milhões de pessoas à pobreza extrema este ano, e potencialmente, mais 130 milhões de pessoas na década.