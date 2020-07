Globo manda afiliada se esclarecer após denúncia de assédio de jornalista que apresentou JN

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

A Rede Globo divulgou um comunicado nesta sexta-feira (24) informando que a A Rede Amazônica Boa Vista, afiliada de Roraima, deverá prestar esclarecimentos após a denúncia de assédio feita por Ellen Ferreira contra o ex-diretor de Jornalismo Edison Castro.

"A Globo reitera que o respeito é um valor fundamental do seu Código de Ética. A empresa repudia qualquer tipo de assédio ou preconceito, que não são tolerados no ambiente de trabalho em nenhuma hipótese. Os esclarecimentos sobre o que ocorreu depois devem ser dados pela afiliada", disse a Globo no comunicado enviado à imprensa.

Ellen foi demitida na quinta-feira (23) e disse a Leo Dias que acredita que o motivo tenha sido a sua denúncia contra o diretor, que segundo ela, mesmo demitido ainda teria influência no departamento.

A jornalista contou também que chegou a escrever um e-mail ao diretor de Jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel, relatando todos os casos de assédio moral e sexual sofridos por ela e outros funcionários da emissora. "Ele dizia que eu era repugnante, gorda, que me vestia mal. Me ameaçava de demissão constantemente. A fama dele era de 'o João de Deus da redação'. Havia gente que desejava bater nele", disse a Leo Dias.

Sobre o e-mail enviado ao diretor de Jornalismo, a emissora também se pronunciou: "O diretor de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, ao receber e-mail da jornalista Ellen Ferreira, entrou imediatamente em contato com o setor de afiliadas para que a queixa fosse transmitida à Rede Amazônica".

Ellen havia apresentado o Jornal Nacional durante o rodízio de apresentadores estava escalada para aparecer na bancada do telejornal mais duas vezes neste ano.