Dupla faz casal de idosos refém e acaba morrendo em confronto com a polícia em Manaus

Manaus/AM - Dois homens homens foram mortos em uma suposta troca de tiros com a polícia na noite desta segunda-feira (27) no bairro do Alfredo Nascimento, na Zona Norte da Manaus.

De acordo com informações de uma das vítimas, estava acontecendo um intenso tiroteio no bairro e em certo momento, dois homens invadiram uma residência e foram até o quarto do casal, e os mantiveram em cárcere.

Segundo o tenente Carvallo, da Força Tática, uma testemunha que viu a dupla entrando na casa acionou a polícia, e todas as equipes da especializada foram até o local.

A vítima contou que a polícia pediu para entrar e a dupla se escondeu em um banheiro, mas que ao serem descobertos pelos militares, saíram atirando. A polícia teria revidado e os homens foram baleados e levados para o hospital Platão Araújo, mas não resistiram aos ferimentos e entraram em óbito.

O caso foi registrado no 6o Distrito Integrado de Polícia (DIP), para onde foram levados as armas apreendidas: 2 revólveres, uma espingarda e um colete balístico.