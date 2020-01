Ex-RBD Alfonso Herrera é ameaçado por motorista de aplicativo armado

O ex integrante do RBD, Alfonso Herrera, fez um desabafo no Twitter após ser ameaçado por um motorista de aplicativo armado.

"Um motorista da Uber que ia pegar nos Estados Unidos pediu que eu cancelasse a corrida. Quando eu disse que quem deveria cancelar era ele, ameaçou sacar a sua arma se eu não cancelasse", relatou.

Em outro trecho, o ator disse que tentou contato com a empresa, mas o problema ainda não tinha sido resolvido. "E as garantias e direitos?”, cobrou o artista.