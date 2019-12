Pedro Scooby detona Luana Piovani após vídeo com suposta indireta: ‘encheu o saco’

Às vésperas do Ano Novo, os internautas tiveram um novo capítulo de uma treta que é bem velha: Luana Piovani x Pedro Scooby. O casal que ostentava felicidade nas redes sociais, parecia ter tido um fim amigável, até o surfista aparecer namorando a cantora Anitta.

Luana começou a alfinetar o novo casal, e o “triângulo amoroso”, ficou em bastante evidência até o fim do namoro de Scooby e Anitta. Quando tudo parecia ter acabado, Pedro surge com uma nova namorada, a modelo Cíntia Dicker. Luana Piovani também surgiu com um novo namorado, mas as alfinetadas não cessaram. O mais recente episódio dessa treta ocorreu neste domingo (29), quando a atriz publicou nas redes sociais, um texto ironizando o motivo do Papai Noel não existir: “Não existe porque é homem…Mamãe Noel sim, existe.” disse ela.

Horas depois, o surfista então resolveu se pronunciar sobre absolutamente TUDO: No vídeo ele diz que Luana é uma ótima atriz, que mamãe Noel existe sim, mas que no caso dela é a Angelina (possivelmente a babá), que é ‘maravilhosa’. Scooby diz ainda para ela parar de encher o saco e ficar com o namorado que é maravilhoso, que ela encheu o saco quando ele estava com Anitta, que “parecia ter mais inveja dela do que qualquer outra coisa” e também encheu o saco quando ele assumiu namoro com a modelo Cíntia Dicker.

Por fim, Pedro disse que Luana tenta fazer a caveira dele até pros próprios filhos e que resolveu se pronunciar porque passou muito tempo calado e quer entrar em 2020 ‘mais leve’ e desejou um feliz Ano Novo para a atriz.

Será que essa treta tá perto do fim?