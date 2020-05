Em meio à polêmica, Anitta assume namorado e internauta ataca: 'essa coca é fanta'

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Em meio à polêmica com o colunista Leo Dias, a cantora Anitta assumiu o namoro com o apresentador Gui Araújo e compartilhou as primeiras fotos com o influencer em seu feed, do Instagram, nesta segunda-feira (25).

Com a legenda, "Que fecha que cola comigo", a funkeira recebeu muitos elogios dos fãs. Mas, uma internauta chegou a provocar a cantora e comentou: “Essa coca é fanta, amiga!”.

De forma irônica, Anitta respondeu: “Que delícia, adoro os dois”.

Foto: Reprodução/Instagram