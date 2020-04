Cão Odin encontra drogas que seriam enviadas pelos correios de Manaus

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM – A Receita Federal apreendeu na quarta-feira (22), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, pacotes de drogas em envelopes postais com destino a várias cidades do Brasil.

As drogas tinham como destino as cidades de São Paulo/SP, Bertioga/SP, Salvador/BA, Lauro de Freitas/BA, Goiânia/GO, Juiz de Fora/MG e Brasília/DF. Em alguns envelopes havia instruções de uso do haxixe e foi possível identificar o remetente e destinatário das drogas.

A Alfândega do Porto de Manaus contou com a participação da Equipe K9, que possui o agente canino Odin.