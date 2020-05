Alexandre Pato é detonado após prestar apoio ao presidente Bolsonaro

O gemido da cama no confinamento

Alexandre Pato foi detonado no Twitter, na noite desta sexta-feira (22), após publicar o lema de Jair Bolsonaro, ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’, e dizer que prestar apoio ao presidente.

Minutos depois ele voltou a escrever sobre o assunto : "Primeiro Deus acima de tudo. Quanta maldade e como é difícil ver a situação que passamos. E o Brasil em si. Torço pelo Brasil melhorar e crescer cada vez mais e ser um exemplo de país seguido. Então vou apoiar o presidente sim para que ele possa fazer um Brasil melhor. Porque ele está no comando hoje. Mas também as vezes não concordar com algumas coisas. Então torço para um Brasil melhor. E viva o meu país! Deus proteja e ilumine cada um de nós".

O posicionamento do atacante do São Paulo gerou revolta nos internautas.

"ta mais pra gado do que pra pato", escreveu um internauta. "Que momento para se manifestar em... Parabéns, nota 0", repudiou outro.