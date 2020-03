Alexandre Pato desabafa após fazer exame de Coronavírus

Um 'tac' para a Umanizzare

Após ter alguns sintomas, Alexandre Pato decidiu fazer o exame do novo Coronavírus, que deu negativo. O jogador contou aliviado sobre o resultado, após a vitória do São Paulo sobre a LDU pela Libertadores, na quarta-feira.

“Sobre o coronavírus é até uma coisa engraçada, sábado estava mal, fui no hospital fazer o exame, graças a Deus não tive nada”, disse ele, que também lamentou os jogos serem realizados com portões fechados: “É muito triste para o futebol, imaginar estádios sem torcida, jogos paralisados. Independentemente do futebol, a saúde é o mais importante. O que for decidido que seja melhor para todos, temos que aceitar. A vida vale mais que o trabalho”, filosofou.