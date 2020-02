Fantasiados para curtir carnaval, família de Alexandre Nero explode fofurômetro

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Alexandre Nero aproveitou a folia do carnaval para curtir com a família em grande estilo. Fantasiado de ‘luchador’, Nero compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram, neste domingo (23), ele que ele aparece com os filhos, Noá e Inã, e com a esposa Karen Brusttolin.

Com as crianças fantasiadas de Super-Homem e Karen, de cupido, os fãs não aguentaram a fofurice e encheram o post do ator com vários elogios à família. Em um dos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa escreveu: “Genteee, vocês sabem fazer filho bonito, hein!”.