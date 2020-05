Técnico em estúdio da Globo grava conversa de Giuliana Morrone e Gerson Camarotti, diz colunista

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Um técnico da sala de controle do telejornal 'Bom Dia Brasil', da TV Globo, é o responsável pela gravação da conversa entre os jornalistas Giuliana Morrone e Gerson Camarotti sobre o ex-colega Alexandre Garcia, segundo o colunista Maurício Stycer.

Morrone e Camarotti estavam em Brasília, no intervalo do telejornal, na sexta-feira (08), quando falaram sobre a postura de Alexandre Garcia nas redes sociais. "Eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser. Tipo a Regina Duarte, né?", diz Giuliana Morrone. "É. Mas eu acho que ali, sabe o que é, é faturar agora ganhando com os seguidores. Os radicais. Ele tá ganhando dinheiro com isso. YouTube", respondeu Camarotti.

Para o colunista, apesar de ser proibido conversar nos estúdios, a gravação é ilegal e a emissora segue investigando a identidade do autor, já que a equipe de técnicos envolvidos na gravação do jornal é grande.