Apresentador da CNN e Alexandre Garcia batem boca ao vivo sobre cloroquina

O programa Novo Dia, da CNN Brasil, foi palco de uma discussão acalorada sobre o medicamento hidroxicloroquina. O apresentador Rafael Colombo se irritou com Alexandre Garcia após o comentarista defender o uso do remédio como tratamento da Covid-19, embora estudos apontem que a droga seja ineficaz para tal finalidade. A situação aconteceu durante o quadro "Liberdade de Opinião". "E os 100 mil que morreram? Se realmente funcionasse não seríamos o 3° país com o maior número de mortos no mundo", disse Rafael Colombo após Alexandre Garcia fazer um discurso defendendo o medicamento promovido pelo presidente Jair Bolsonaro.

"Se a cloroquina funciona, é barata, e serviu como você falou na Amazônia para lúpus, malária e outros tipos de doença, por que o mundo teria deixando tanta gente morrer se tem um remédio barato à disposição? A troco de que tanta gente morreria se a cloroquina funciona?".

Alexandre rebateu: "Se não funcionar, ela não existe, pois está funcionando". O âncora devolveu para o ex-apresentador da Globo: "Ninguém provou que ela está funcionando, né, Alexandre?".

"As pessoas que sobreviveram são a prova. É assim que começa a ciência, a experiência", afirmou o ex-Globo, por sua vez.

Em seguida, Colombo questionou: "E os 100 mil que morreram? Eu tive dois amigos que morreram de Covid-19. Eles morreram à toa, então? Porque fica parecendo que gastando R$ 20 na farmácia eles poderiam estar aqui, comigo, agora. E não é assim".

O veterano justificou: "Certamente não morreram à toa. Eu perguntei se eles usaram hidroxicloroquina prematuramente?".

Colombo continuou: ""Eu não tenho esse detalhe a respeito do tratamento deles. Agora, não tenho a menor dúvida de que se a cloroquina funcionasse não teriam 100 mil mortos. Eu faço questão de fazer esse posicionamento, porque depois há uma mistura nas nas redes sociais a respeito da minha opinião e da opinião do Alexandre".

E finalizou: ""Eu tenho todo respeito pela carreira e pela história do Alexandre, mas me sinto no direito e no dever de fazer esse posicionamento, porque eu também perdi gente muito próxima por causa dessa doença, e fica parecendo que elas não quiseram gastar R$ 20 para tomar cloroquina".