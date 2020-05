Alexandre Garcia sobre ser chamado de gagá por Giuliana Morrone: ‘a máscara cai’

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

O jornalista Alexandre Garcia rebateu os comentários feitos pelos jornalistas Giuliana Morrone e Gerson Camarotti, que tiveram um áudio vazado na qual chamam o veterano de ‘gagá’.

Em seu canal no youtube, Alexandre falou sobre o assunto e disse ter ficado surpreso com o teor da conversa já que trabalhou com Morrone.

“Eu queria mostrar aqui que são opiniões pessoais. Então eu não me meto em ideias, opiniões pessoais, as pessoas se revelam pelas suas opiniões, eu não vou me meter nisso, não vou julgar. Mas, se você me perguntar como eu recebi tudo isso, eu digo que foi com um único sentimento: surpresa”, disse.

“Surpresa porque somos colegas. Fomos colegas. Fomos parceiros em programas. E até hoje nos encontramos na missa de domingo. Inclusive na fila da comunhão. Aí quando eu vejo que eu sou qualificado como ridículo, como gagá, e que eu causo revolta, eu vi que eu fui excomungado. Mas enfim, a gente está em tempos de ter que usar máscara, às vezes se usa máscara por tanto tempo que ela se esgarça e cai. Então eu quero repetir que eu sei que não foi para ser publicado tudo isso, eu tenho consciência que foi apenas um fuxico”, finalizou.

