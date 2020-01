Frota faz declaração polêmica a Bolsonaro e choca web

E no fim estamos vendo que Jean Willis tinha razão quando cuspiu na cara do Bolsonaro @jeanwyllys_real @jairbolsonaro https://t.co/yWMWmRpmjm — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) January 18, 2020

O deputado federal Alexandre Frota agitou em seu Twitter com uma declaração polêmica envolvendo o ex-deputado federal Jean Willys e o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo Frota, Jean acertou ao cuspir em Bolsonaro

Segundo o Terra, a manifestação veio à tona após o resgate de um vídeo no Twitter, no qual o Jair Bolsonaro estava no palanque da Câmara votando favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Para o internauta que lembrou o vídeo, foi naquele momento que o extremismo ganhou força no país. “Tudo começou quando normalizaram isso aqui. Exaltar nazismo é fichinha pra quem exalta Pinochet, Mussolini, AI-5 e torturadores da ditadura militar brasileira”, enumerou ao Terra.

“E no fim estamos vendo que Jean Wyllys tinha razão quando cuspiu na cara do Bolsonaro”, surpreendeu o ex-ator pornô, que virou um dos críticos do atual governo após brigas internas no PSL e entre os filhos do chefe do Executivo.