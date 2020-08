Claudia Raia revela que primeiro beijo foi com mulher e lembra barraco com Alexandre Frota

Claudia Raia participou de uma entrevista com Sabrina Sato no Youtube e fez várias revelações. que o primeiro beijo foi com uma amiga.

A atriz, que contou ter perdido a virgindade aos 13 anos, relembrou o primeiro beijo com uma mulher. Raia disse que estava se preparando para o primeiro beijo com o professor da academia da mãe, mas insegura quis treinar com a amiga. “Foi o Geraldinho, professor de Capoeira da academia da minha mãe. Eu fiquei treinando muito no espelho. Aí chamei minha amiga Cristina e falei: ‘Vem cá, treinei muito no espelho agora preciso treinar com alguém. Preciso treinar com você porque eu vou agarrar o Geraldinho’”, lembrou.

Questionada se já havia feito barraco, Claudia então relembrou um episódio com o então marido, Alexandre Frota. “Eu fiz um barraco na minha vida, com o Alexandre Frota”, disse, relembrando a separação: “Ele pediu a separação, mas nunca saia de casa. Aí eu peguei e joguei tudo dele na Lagoa, no Rio, para ele ir embora. Aí ele foi obrigado a sair”, contou.

Raia ainda lembra que no mesmo dia soube que o ator estava em uma festa e fez o maior barraco. “Me deu um ódio. Eu peguei meu carro, fui lá e quebrei o apart hotel dele inteiro. Foi o único barraco que eu dei na vida”, lembrou, acrescentando que o casamento tinha tudo para dar errado.