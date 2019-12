Alexandre Frota faz acordo com boate gay de Brasília após suposto calote

Alexandre Frota fechou um acordo de R$ 50 mil com uma boate gay em Brasília, que desde 2007 o processa por um suposto calote.

A dívida, que acumulada já passava de R$ 80 mil, é referente a um contrato na Festa do Orgulho Gay em Brasília. Na época, Alexandre Frota era tido como um dos grandes nomes do pornô nacional. Frota assinou contrato de R$ 2 mil, mas acabou não comparecendo no evento.

A organização da festa entrou com a ação, pedindo danos morais e materiais. O valor começou em R$ 30 mil.

Segundo o colunista Guilherme Amado, da revista Época, Frota se manifestou no processo no ano passado, após a Justiça ameaçar bloquear o seu salário de deputado recém-eleito. O salário do deputado, no entanto, já estava comprometido com outras dívidas.