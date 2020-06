Alexandre Frota e Roberto Jefferson são despejados de hotel

Governo do Amazonas alvo de indenizações milionárias

O ex-ator e deputado federal Alexandre Frota e o ex-deputado Federal Robeto Jefferson são alguns dos hóspedes que foram despejados ho Hotel Nacional, em Brasília, no Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (24) após os novos donos tomarem posse do estabelecimento que foi leiloado em 2018. Com a nova diretoria, o local passará por uma reforma e foi fechado.

Nesta manhã, os hóspedes foram surpreendidos por oficial de Justiça e pela Polícia Militar do Distrito Federal, para deixar os quartos até o meio-dia.

Agora, os hóspedes precisarão encontrar um novo local para ficar. Alexandre Frota, por exemplo, sairá atrás de uma nova hospedagem: “Hotel não falta em Brasília. Vou escolher outro, experimentar alguns. Espero que os novos donos do Nacional façam uma boa reforma. Quem sabe eu não volte”, disse ele, que afirmou ao Metrópoles que não estava no momento da desapropriação.

“Eu saio muito cedo para Câmara e não estava lá. Mas gostava do simples, charmoso, antigo e nostálgico Hotel Nacional. Passei o ano de 2019 todo lá e desativei o apartamento na pandemia. Voltei a Brasília esta semana apenas para trabalhar na relatoria do projeto de esporte”, afirmou.

Preso no processo do Mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson recebeu prazo até 17h de hoje para deixar a suíte presidencial que ocupava no lugar.