Irmão detona e expõe Sara Winter após ataque ao STF: 'logo a polícia vai te levar'

A Culpa é do Supremo

O lutador de MMA e motorista Diego Giromini, irmão de Sara Fernanda Giromini, mais conhecida como Sara Winter, usou as redes sociais criticar a ativista bolsonarista que é investigada no inquérito do STF das fake news.

Depois de ser alvo de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na quarta-feira (27), e ter seu celular e notebook apreendidos, a militante realizou xingamentos e ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive em frente ao Supremo Tribunal Federal, além de pedir ajuda aos apoiadores e tentar mobilizar manifestações junto a ela.

Sobre a situação, Diego sugeriu que em breve a polícia levará Sara Winter: "Deveriam levar vc também irmã querida. Mas logo vc vai".

Em seu perfil do Facebook, Diego se descreve como "infelizmente irmão de Sara Winter", com direito a emojis de fezes e vômitos ao lado.

Em outro post, Diego comentou um vídeo da irmã xingando e ameaçando perseguir o ministro do STF: "igual trovão! Só faz barulho. Hora da ceninha!".

No Youtube, Diego já havia feito vídeos detonando a irmã. Ele afirmou que Sara deveria estar no hospício ou na cadeia. E em um post de 2018, Diego diz que a irmã "não vale o ar que respira" e que no passado era prostituta e fez vários abortos:

"Sara fernanda giromini

Essa é minha irmã!

Não vale o ar que respira

Ex prostituta e também fez diversos abortos

Uma pessoa que mente o tempo todo

Faz tudo para se beneficiar!

Abandonou o filho para minha mãe criar, entre diversas coisas.

Nem o pessoal da direita quer ela

Na publicação abaixo já existe um abaixo assinado

Quem conhece esse lixo é só assinar!

Nosso país cada vez pior".