Bolsonaro cancela nomeação de Ramagem após decisão do STF

O presidente Jair Bolsonaro cancelou o nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal após a suspensão do ato pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta (29).

A reversão da nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ramagem deve voltar a ser diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) já que no novo decreto a exoneração do cargo foi anulada.

A nomeação de Ramagem havia sido publicada na manhã de terça (28) e a posse aconteceria hoje a tarde.