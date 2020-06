'Rei do Camarote' é preso com drogas sintéticas em apartamento de luxo

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

O empresário conhecido como 'Rei do Camarote' foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26) em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. A prisão ocorreu em Águas Claras, no Distrito Federal.

O homem, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil do estado, é apontado como maior traficante de drogas sintéticas da região. De acordo com o sistema Globo, no apartamento dele, os policiais encontraram uma grande quantidade de MDMA, ecstasy, lança-perfume e loló, além de cerca de R$ 14 mil, possivelmente oriundos do tráfico de drogas.

O 'Rei do Camarote' pode pegar até 15 anos de prisão, se for condenado.