Alex Escobar sofre grave acidente doméstico: ‘Abriu uma fenda na minha perna'

Alex Escobar sofreu um acidente doméstico nesta quarta-feira (25) e compartilhou o ocorrido para fazer um alerta aos seguidores. Na imagem publicada, o apresentador mostra fotos do banheiro após um vidro cair.

"Amigos, prestem atenção com vidro no boxe. Ontem caiu uma prateleira no chão e abriu uma fenda na minha perna. Mas poderia ter sido pior. Precisamos ter atenção com os perigos em casa! Feliz Natal pra geral", escreveu Alex.

O apresentador da Globo levou pontos na perna e deverá ficar em repouso.