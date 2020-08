Alessandra Scatena e marido planejavam comemoração de 25 anos de casados

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

O empresário Rogério Gherbali, que morreu de Covid-19 na última quinta-feira (30), aos 56 anos, planejava comemorar com um festão as bodas de prata com Alessandra Scatena.

O casal estava junto há 23 anos e mantinha o romance em dia, e no final de junho, falaram em uma live com o cerimonialista Junior Donatto, sobre a vontade de celebrar os 25 anos de casamento.

A ex-assistente de palco do Gugu contou que além do marido, ela e os filhos, Enrico (16 anos) e Estéfano (9 anos) foram também diagnosticados com o novo coronavírus.. Os três foram hospitalizados por cinco dias, enquanto o marido ficou na UTI desde o dia 29 de junho, sofrendo complicações e um AVC que levou à sua morte na última quinta-feira.