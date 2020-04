Aos 49, Alessandra Negrini coloca bumbum pra jogo na quarentena e arranca elogios: 'pandeirão'

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

A atriz Alessandra Negrini, 49, arrancou suspiros de seguidores neste sábado (4), após postar uma foto durante a quarentena por conta do novo coronavírus.

"Atividades de um sábado de quarentena: tomar sol na janela do apê e fazer selfies. Que tal? Fazendo isso também? Vi um monte de fotos assim hoje no feed dos amigos. É importante tomar sol, pra saúde e pra cabeça porque afasta a tristeza. Me conta ai de vc.", disse a atriz. Porém, o que chamou mesmo a atenção foi o corpaço de Negrini que mais uma vez foi um dos assuntos mais comentados da internet: "deusa", disse um seguidor. "casa comigo até o fim da quarentena?", comentou outro fã da atriz.

Não é a primeira vez que a atriz vira o assunto do momento por conta da boa forma. Em fevereiro, a atriz apareceu caracterizada de índia e chocou seguidores com um corpo escultural.