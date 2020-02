Aos 49, Alessandra Negrini choca ao surgir com corpaço no Carnaval

Alessandra Negrini foi destaque neste domingo (16) no bloco carnavalesco Acadêmicos do Baixo Augusta, do qual é Rainha, e roubou os olhares não só onde passava, como também na internet.

A atriz de 49 anos impressionou com o corpaço, e outro detalhe que chamou atenção foi o traje escolhido: um cocar e uma pintura indígena no rosto. Sobre a controversa ideia de se "fantasiar" de índia, ela rebateu em conversa com a revista Quem, explicando que se tratava de uma roupa como manifesto pelo direito do povo indígena do Brasil. Alessandra, inclusive, entrou no bloco acompanhada da ativista Sônia Guajajara e de outras indígenas.

No Twitter, internautas babaram pelo corpo da artista, que ficou nos trending topics (assuntos mais comentados) da rede social.



Foto: Instagram