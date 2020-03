Terremoto de magnitude 7,5 atinge Rússia e gera alerta de tsunami

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Um terremoto de magnitude 7,5° na escala Richter foi registrado hoje nas ilhas Curilas na Rússia, a uma profundidade de 59 km, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o UOL, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos informou que está analisando o terremoto "para determinar o nível de perigo".

"Este terremoto tem o potencial de gerar um tsunami destrutivo na região de origem", acrescentou Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos

As quatro ilhas mais ao sul do arquipélago - Habomai, Shikotan, Etorofu e Kunashiri - são disputadas entre Moscou e Tóquio desde o final da Segunda Guerra Mundial.

As Curilas são conhecidas como Territórios do Norte no Japão.