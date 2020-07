Saiba a verdade sobre a suposta execução de repórter do Alerta Nacional

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Passou a circular na internet nesta terça-feira (21) uma notícia sobre a execução do jornalista do programa "Alerta Nacional", após uma reportagem denunciando um superfaturamento na compra de trê prefeitura de Moju, no Pará. A informação é acompanhada de um vídeo que mostra um homem sendo surpreendido com vários tiros enquanto come em uma praça de alimentação lotada.

Alvo da fake news, o próprio repórter Bruno Rodrigues foi às redes sociais desmentir a notícia e explicar que está vivíssimo. Assista ao vídeo dele abaixo.

O vídeo da execução é real?

O vídeo, na verdade, é de um crime que aconteceu no dia 2 de janeiro deste ano, em Guayaquil, no Equador. O homem morto no vídeo com 15 disparos era o cantor de salsa Jorge Fernando Lino Macas, o 'Vanilla', supostamente envolvido com narcotráfico.

Conforme o site boatos.org, as imagens já foram usadas em fake news até na África do Sul, e desmentida pela AFP do país na época.