Em Manaus, rio Negro está a 72 centímetros da cota de emergência

Manaus/AM - De acordo com o terceiro alerta de cheia do rio Negro para este ano, efetivado na última sexta-feira, dia 29, pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível máximo a ser alcançado será de 28,85 metros acima do nível do mar, sem atingir a cota de emergência dos 29 m. Faltam 72 centímetros para atingir este nível.

Nesta segunda-feira, dia 1º, o Negro atingiu 28,28 m, informa o serviço de acompanhamento do Porto de Manaus. A subida das águas do dia 31 de maio para hoje, foi de 2 cm. Faltam 57 centímetros para chegar ao nível previsto pelo CPRM.

Desde o dia 27 de outubro de 2019, quando o Negro começou a encher, o nível já subiu 10,17 m. Neste ano, de 1º de janeiro a 1º de junho, o rio Negro encheu 5,41 m.