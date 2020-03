Prefeitura de Manaus alerta sobre crime de pessoas realizando cadastro em benefícios sociais

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus emitiu uma nota de esclarecimento neste sábado alertando a população que no momento não está com equipes indo até as residências para realizar cadastro em benefícios de assistência social, neste período de isolamento devido ao novo coronavírus. Na nota, a orientação é para denunciar casos do tipo de pessoas pedindo dados com esse objetivo, pois se trata de uma prática ilegal e criminosa.

Veja a NOTA DE ESCLARECIMENTO: