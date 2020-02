Governo amplia lista de países com alerta para coronavírus

A partir de agora, pacientes que apresentarem febre, mais algum sintoma respiratório, e que tenham viajado para países do leste asiático, serão considerados como casos suspeitos para coronavírus.

Até agora, o Ministério da Saúde só estava considerando como suspeito o paciente que apresenta um dos sintomas e que tenha viajado para a China.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, afirmou que a chegada do Carnaval contribuiu para o aumento da vigilância, e também que o aumento de ocorrência em quatro países tem preocupado a pasta. São eles Japão, Coreias do Sul e do Norte e Singapura.

Ele informou que serão incluídos Vietnã, Tailândia e Camboja na lista de países para aumentar a vigilância.

A mudança de parâmetro ocorreu devido ao aumento de 14% no número de casos novos fora da China em apenas um dia. A Coreia do Sul tem 204 casos confirmados, o Japão tem 107 casos, Singapura, 85; a Tailândia apresenta 35 casos; o Vietnã tem 16, enquanto o Camboja tem um caso.=

Aqui no Brasil o caso suspeito de quinta-feira, de uma criança de 2 anos em São Paulo, foi descartado. O Ministério da Saúde continua investigando apenas uma ocorrência no país, desta vez no Rio de Janeiro: uma mulher de 21 anos que viajou recentemente à China.



O Brasil permanece sem registro confirmado do novo coronavírus.No total, no mundo, são mais de 76 mil casos, com mais de 2,2 mil mortes, sendo 2.144 delas na China. Mas quase 19 mil pacientes foram curados.